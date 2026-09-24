Экономика

Вложения Китая и стран Залива в российскую экономику растут

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о заметном росте...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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О заметном росте вложений в российскую экономику со стороны бизнеса из КНР заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, интерес к отечественному рынку проявляют и инвесторы из государств Персидского залива.

Конкретных цифр по китайским вложениям и перечня проектов, интересующих аравийских инвесторов, глава ВТБ при этом не привел. Он подчеркнул, что резервы для дальнейшего увеличения иностранного капитала в стране сохраняются.

Еще в начале июня 2026 года Костин говорил о расширении взаимодействия Москвы с Пекином, Дели, Анкарой и монархиями Залива. Уже тогда он отмечал повышенный интерес восточных вкладчиков к России, а также указывал, что практически все транзакции с Китаем осуществляются в рублях и юанях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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