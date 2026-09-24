HONOR Pad 20 Pro: матовый экран 12,1 дюйма и клавиатура со стилусом в комплекте

Коробка HONOR Pad 20 Pro обходится без обязательных докупок: клавиатура, стилус Magic-Pencil 4s и чехол уже лежат внутри. Цена планшета — 54 990 рублей. Обзор устройства опубликовал Ferra.ru, он же поставил гаджету 8 из 10 по своей версии оценки.

Экран диагональю 12,1 дюйма сделан на IPS LCD и выдаёт 3000×1872 пикселя при плотности 292 ppi. Частота обновления доходит до 165 Гц, предусмотрены промежуточные шаги 144, 120, 90 и 60 Гц. Заявлена яркость до 700 нит, в ходе тестирования намерили около 600 кд/м².

Внутри работает Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с графикой Adreno 825, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Оперативной памяти — 8 или 16 Гбайт, накопитель на 256 Гбайт расширить нельзя, слота для карт памяти нет. Управляет всем Android 16 с оболочкой MagicOS 10.

Матовое напыление Paperlike имитирует бумажную фактуру и гасит блики. Magic-Pencil 4s выдерживает примерно 10 часов рисования после 50-минутной зарядки и держится на магните у верхней грани корпуса, а клавиатуру заряжают отдельно через собственный USB-C. Батарея на 10 100 мАч даёт 12 часов видео, 7 часов игр и 13 часов чтения книг. При толщине 6,29 мм корпус весит 537 граммов; основная камера — 13 Мп с диафрагмой f/2.0, фронтальная — 8 Мп.