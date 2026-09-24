Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Британский стартап NPK Recovery придумал, как превращать мочу из туалетов на фестивалях и спортивных состязаниях в жидкое удобрение. Для этого компания собрала мобильную установку, которую подсоединяют к туалетам прямо на площадке мероприятия. Об этом пишет RTVI.

Жидкость попадает в установку вместо того, чтобы уехать на очистные сооружения. Бактерии переводят питательные вещества в форму, доступную растениям, после чего массу фильтруют, нагревают для обеззараживания, убирают лишнюю воду и проверяют каждую партию. На выходе получается концентрат с азотом, фосфором и калием — именно эти элементы зашифрованы в названии NPK.

Технологию уже опробовали на массовых мероприятиях, среди них фестиваль Boomtown и Лондонский марафон. В испытаниях Королевского сельскохозяйственного университета удобрение от NPK Recovery при выращивании пшеницы дало результат, сопоставимый с аммиачной селитрой. При этом речь идёт лишь об итогах тестов, а не о доказательстве того, что продукт уже вытеснил обычные удобрения в британском сельском хозяйстве.

Ещё стартап планирует направить полученное удобрение на выращивание 4,5 тыс. местных деревьев в Уэльсе. Переработка на месте, по замыслу компании, должна сократить объём отходов, которые вывозят с мероприятий, и вернуть питательные вещества в почву.