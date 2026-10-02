Технологии

Смартфон показывает уведомления с большой задержкой: почему сообщения приходят сразу пачкой

Дима Кошкин Автор статьи
Почему уведомления на смартфоне приходят с зад...

ПроКазань

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Телефон несколько минут или даже часов молчит, а затем одновременно показывает целую очередь сообщений из мессенджеров и других приложений. При этом отправители уверяют, что написали гораздо раньше.

Если такое происходит регулярно, проблема может быть связана с фоновой работой приложений, энергосбережением или нестабильным подключением к интернету.

Проверьте ограничения батареи

На Android система может ограничивать приложение, пока экран выключен. Откройте настройки проблемного мессенджера и найдите раздел, связанный с батареей или фоновой активностью.

Названия отличаются у разных производителей: встречаются «Оптимизация батареи», «Фоновая активность», «Экономия энергии» и другие варианты. Для мессенджера можно временно снять жесткое ограничение и проверить результат.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не менял настройки сразу у десятка приложений. Выберите один мессенджер, попросите кого-нибудь отправить несколько сообщений с интервалом и оставьте экран выключенным. Так проще понять, действительно ли виновата фоновая работа».

Сравните Wi-Fi и мобильную сеть

Иногда уведомления задерживает не смартфон, а соединение. Например, телефон остается подключенным к домашнему Wi-Fi, но у этой сети периодически пропадает доступ в интернет.

Для проверки временно отключите Wi-Fi и понаблюдайте за уведомлениями через мобильную сеть. Затем можно провести обратный тест. Если задержка возникает только при одном типе подключения, причина становится значительно понятнее.

Проверьте энергосбережение и режимы концентрации

Общий режим экономии заряда способен ограничивать часть фоновой активности. На Android влияние зависит от производителя и настроек конкретного приложения.

На iPhone стоит также проверить режимы «Фокусирование» и сводку уведомлений. Последняя может специально показывать некоторые некритичные уведомления позже по расписанию, хотя сообщения уже были получены.

Если оповещения задерживаются только у одного приложения, начните с его настроек и обновления. Если сразу у нескольких — сравните Wi-Fi и мобильный интернет, проверьте энергосбережение и системные режимы уведомлений. Сбрасывать телефон до заводских настроек для такой проверки не нужно.

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