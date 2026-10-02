Смартфон показывает уведомления с большой задержкой: почему сообщения приходят сразу пачкой
ПроКазань
Телефон несколько минут или даже часов молчит, а затем одновременно показывает целую очередь сообщений из мессенджеров и других приложений. При этом отправители уверяют, что написали гораздо раньше.
Если такое происходит регулярно, проблема может быть связана с фоновой работой приложений, энергосбережением или нестабильным подключением к интернету.
Проверьте ограничения батареи
На Android система может ограничивать приложение, пока экран выключен. Откройте настройки проблемного мессенджера и найдите раздел, связанный с батареей или фоновой активностью.
Названия отличаются у разных производителей: встречаются «Оптимизация батареи», «Фоновая активность», «Экономия энергии» и другие варианты. Для мессенджера можно временно снять жесткое ограничение и проверить результат.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не менял настройки сразу у десятка приложений. Выберите один мессенджер, попросите кого-нибудь отправить несколько сообщений с интервалом и оставьте экран выключенным. Так проще понять, действительно ли виновата фоновая работа».
Сравните Wi-Fi и мобильную сеть
Иногда уведомления задерживает не смартфон, а соединение. Например, телефон остается подключенным к домашнему Wi-Fi, но у этой сети периодически пропадает доступ в интернет.
Для проверки временно отключите Wi-Fi и понаблюдайте за уведомлениями через мобильную сеть. Затем можно провести обратный тест. Если задержка возникает только при одном типе подключения, причина становится значительно понятнее.
Проверьте энергосбережение и режимы концентрации
Общий режим экономии заряда способен ограничивать часть фоновой активности. На Android влияние зависит от производителя и настроек конкретного приложения.
На iPhone стоит также проверить режимы «Фокусирование» и сводку уведомлений. Последняя может специально показывать некоторые некритичные уведомления позже по расписанию, хотя сообщения уже были получены.
Если оповещения задерживаются только у одного приложения, начните с его настроек и обновления. Если сразу у нескольких — сравните Wi-Fi и мобильный интернет, проверьте энергосбережение и системные режимы уведомлений. Сбрасывать телефон до заводских настроек для такой проверки не нужно.
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