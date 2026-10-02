На дорогах Татарстана прогнозируют гололедицу в первые выходные октября

Первые выходные октября в Татарстане окажутся холодными: синоптики обещают мокрый снег, дождь и гололедицу на дорогах. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В субботу, 3 октября, ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут от плюс 3 до минус 2 градусов, днем потеплеет до плюс 3, местами до плюс 8. Ветер будет порывистым — до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 4 октября, осадки не прекратятся: прогнозируют снег и мокрый снег. Ночью температура опустится до минус 3, местами будет плюс 2, днем — от плюс 2 до плюс 5. На дорогах образуется гололедица.

В понедельник, 5 октября, характер погоды останется прежним. Осадки продолжатся, ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от плюс 3 до плюс 8, гололедица сохранится.