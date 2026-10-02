BRICS+ Fashion Summit: ИИ сократил поставки одежды с полугода до месяца

Участники BRICS+ Fashion Summit в Москве обсудили, как искусственный интеллект встраивается в модную индустрию. На одной из сессий прозвучала оценка: применение ИИ вместе с автоматизацией процессов сократило сроки сквозных поставок с полугода до одного месяца, а в отдельных случаях — до двух недель.

Речь идет обо всей цепочке — от первых эскизов и прогнозирования трендов до производства, логистики и выбора одежды покупателем. В дискуссиях участвовали дизайнеры, специалисты по искусственному интеллекту и промышленному дизайну, производители одежды, представители цифровых платформ и отраслевых объединений из России, стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Самое очевидное применение нейросетей — помощь дизайнеру: исследование идей, генерация эскизов и создание прототипов. Но инструментом нейросеть при этом и остается, отмечали участники саммита: окончательный выбор, оценка результата и творческое решение — за человеком. Массовое использование генеративного ИИ несет риск появления более похожих и усредненных визуальных решений, поэтому профессиональный опыт, вкус и умение правильно сформулировать задачу для нейросети только возрастают в цене. Возникают и вопросы интеллектуальной собственности: специалисты советуют учитывать права на исходные данные и референсы, условия использования конкретных моделей и сохранять материалы, подтверждающие собственный вклад в создание продукта.

Меняется и производство: вместо больших партий заранее можно выпускать небольшие объемы, оценивать востребованность конкретных изделий и затем оперативно наращивать выпуск, а на саммите обсуждались платформы для печати тканей по запросу малыми партиями. Полной автоматизации мешает специфика тканей и других материалов — многие операции по-прежнему требуют участия специалистов и ручной работы. В ритейле уже применяют виртуальные примерочные, автоматический подбор размеров и цифровых стилистов, а также системы, которые учитывают имеющиеся у человека вещи и предлагают сочетания. Покупка все чаще объединяется с контентом: короткие видео, прямые трансляции и персональные ленты. При этом технология сама по себе полезного результата не гарантирует — виртуальная примерка, ИИ-стилист или рекомендательный алгоритм имеют смысл, только когда решают конкретную задачу пользователя, а пока ИИ скорее перераспределяет работу между человеком и машиной.