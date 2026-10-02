Технологии

Главы Google, OpenAI, Meta и xAI подписали план Трампа по ИИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Президент США Дональд Трамп объявил о новом соглашении по безопасности передовых ИИ-систем. Документ под названием Joint Commitment on Frontier Responsibilities подписали руководители Google, Anthropic, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), OpenAI, xAI и Nvidia. Обязательной юридической силы соглашение не имеет.

Компании берут на себя добровольный контроль за собственными ИИ-системами. В список обязательств вошли отслеживание возможностей и рисков своих моделей, создание внутренних команд для контроля безопасности, привлечение независимых проверяющих и надзор со стороны руководства компаний.

На встрече руководители публично поддержали инициативу. Марк Цукерберг назвал её важным первым шагом, глава OpenAI Грег Брокман указал на потенциальную пользу ИИ для науки, медицины и бизнеса, руководитель Google Сундар Пичаи — на необходимость безопасного выпуска новых продуктов. Илон Маск из xAI говорил о возможном росте благосостояния благодаря ИИ и роботам и отметил, что характер работы людей будет меняться, а руководитель Anthropic Дарио Амодеи подчеркнул, что технология несёт реальные риски, способы управления которыми ещё обсуждаются.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что развитие технологий и безопасность должны идти одновременно. Об этом сообщает Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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