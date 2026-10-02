Установка вредоносного приложения стоила жительнице Нижнекамска 120 тысяч рублей

В Нижнекамске 37-летняя местная жительница лишилась около 120 тысяч рублей. Деньги исчезли с ее банковских счетов. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к счетам через вредоносное приложение. С одного банковского счета женщина потеряла более 73 тысяч рублей, с другой карты — свыше 46 тысяч. Общая сумма ущерба составила примерно 120 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению.

Ранее сообщалось о похожем случае: двух жителей Казани обманули с билетами более чем на 250 тысяч рублей. Потерпевшие открыли подозрительную ссылку.