Установка вредоносного приложения стоила жительнице Нижнекамска 120 тысяч рублей
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В Нижнекамске 37-летняя местная жительница лишилась около 120 тысяч рублей. Деньги исчезли с ее банковских счетов. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.
По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к счетам через вредоносное приложение. С одного банковского счета женщина потеряла более 73 тысяч рублей, с другой карты — свыше 46 тысяч. Общая сумма ущерба составила примерно 120 тысяч.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению.
Ранее сообщалось о похожем случае: двух жителей Казани обманули с билетами более чем на 250 тысяч рублей. Потерпевшие открыли подозрительную ссылку.
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