Новости Татарстана

Установка вредоносного приложения стоила жительнице Нижнекамска 120 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жительница Нижнекамска лишилась около 120 тысяч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске 37-летняя местная жительница лишилась около 120 тысяч рублей. Деньги исчезли с ее банковских счетов. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к счетам через вредоносное приложение. С одного банковского счета женщина потеряла более 73 тысяч рублей, с другой карты — свыше 46 тысяч. Общая сумма ущерба составила примерно 120 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению.

Ранее сообщалось о похожем случае: двух жителей Казани обманули с билетами более чем на 250 тысяч рублей. Потерпевшие открыли подозрительную ссылку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

день назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

сэс куровское

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

ремонт духового шкафа hotpoint ariston в Новосибирске

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

12 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Технологии
час назад

Учёные РАН зарегистрировали программу Lineament Stress Calculator

Сотрудники лаборатории геоинформатики РАН зарег...

Технологии

13 минут назад

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов

Технологии

45 минут назад

Главы Google, OpenAI, Meta и xAI подписали план Трампа по ИИ

Технологии

час назад

В ChatGPT добавили виртуальную примерку одежды по фото

Не у нас

2 часа назад

Опрос раскрыл, насколько россияне привязаны к смартфонам
Как убрать запах из посудомоечной машины: фильт...
Технологии
2 часа назад

Как убрать запах из посудомоечной машины: фильтр, разбрызгиватели и слив

Не у нас

2 часа назад

Казань вошла в тройку городов с дорогой арендой падел-кортов

Не у нас

2 часа назад

FOTON представил на выставке TUNLAND G9 и VIEW

Технологии

2 часа назад

Телефон перестал скачивать приложения через мобильный интернет: где мог появиться запрет
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027