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Три уроженца Татарстана вышли в новый выпуск «Титанов»

Служба новостей Автор статьи
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В воскресенье, 27 сентября, на телеканале ТНТ показали третий выпуск нового сезона спортивного шоу «Титаны». Борьбу за звание сильнейшего Титана и главный приз в 10 миллионов рублей продолжили 100 атлетов из разных регионов России.

Среди участников сезона есть представители Татарстана. За победу в проекте борются победитель Кубка России по марафону, двукратный победитель Московского марафона, победитель Всероссийской спартакиады и Амстердамского полумарафона Искандер Ядгаров, мастер спорта по тхэквондо, геодезист и блогер Булат Зиастинов, а также модель Илья Романов. Ядгаров также известен как самый быстрый бегун в кроксах на дистанциях 10 километров и полумарафона.

Во втором этапе участникам предстояло пройти испытание «Корабль». Оно потребовало от спортсменов большой силы, слаженности и точного распределения нагрузки. 96 атлетов разделили на четыре команды по 24 человека. Капитанами стали лидеры предыдущего этапа: Динара Фахритдинова, Степан Киселев, Искандер Ядгаров и Ильдар Балагутдинов.

По условиям испытания командам нужно было за 30 минут с помощью канатов поднять корабль весом 2452 килограмма на высоту 5 метров. После этого все участники должны были забраться на палубу. За каждого спортсмена, который не успевал выполнить финальную часть задания, команда получала штраф в 10 минут.

Главная трудность заключалась в том, что конструкцию весом почти 2,5 тонны невозможно было сдвинуть одиночными усилиями или хаотичными рывками. Для успешного выполнения задания участникам требовались синхронность, дисциплина и грамотное распределение сил.

Илья Романов оказался в команде Степана Киселева, соперника Искандера Ядгарова по проекту. Благодаря согласованной работе этот состав не попал на дополнительные испытания, но и не вошел в число лучших команд этапа. Такой результат порадовал Ядгарова. Увидев выступление соперников, он отметил, что считает свою команду самой сильной по составу и хочет не просто пройти испытание, а показать лучший результат.

Команда под руководством Искандера Ядгарова действительно опередила состав Киселева по времени и заняла второе место в общем зачете.

Булату Зиастинову этап дался сложнее. Он проходил испытание в команде Динары Фахритдиновой. Из-за слабого результата по времени и большого числа участников, которые не успели подняться на палубу, вся команда из 24 атлетов отправилась на дополнительное задание. Булату также пришлось бороться за проход дальше.

На дополнительном испытании участники играли в «Силовой баскетбол» с мячом весом 2 килограмма. После выступления своей четверки Зиастинов с облегчением отметил, что, оценив количество заброшенных мячей, понял: шансы пройти дальше у него есть.

По итогам третьего выпуска проект покинули шесть человек. В четвёртый выпуск прошли 90 спортсменов. Все трое представителей Татарстана — Искандер Ядгаров, Булат Зиастинов и Илья Романов — продолжили участие в шоу и борьбу за главный приз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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