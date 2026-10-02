Режиссер из Казани покажет комедию «Вор в загоне» на ТНТ

5 октября в 20:00 на ТНТ состоится премьера криминальной комедии «Вор в загоне». Один из создателей проекта — уроженец Казани Артём Лемперт, также в сериале появится актёр из Татарстана Руслан Январев.

В центре сюжета — московский психолог, который приезжает на Байкал, чтобы познакомиться с родителями своей невесты. На месте он узнаёт, что отец девушки — не только жёсткий предприниматель, но и руководитель местной организованной преступной группы, страдающий тревожным расстройством. Производством занималась компания Russian Code. Всего в проект вошли 16 серий.

Артём Лемперт начинал творческий путь в КВН в составе казанских команд «Стук в дверь» и «Поколение 02». Позднее он стал одним из заметных российских шоураннеров и режиссёров. Известность ему принёс сериал ТНТ «Ольга», также он работал над полнометражной картиной «Тополиный пух», вышедшей в 2024 году. В «Воре в загоне» Лемперт выступил режиссёром-постановщиком, соавтором сценария и креативным продюсером.

По словам режиссёра, сейчас многие люди живут в тревожном и напряжённом состоянии. Именно это, как отметил Лемперт, отражает герой Владимира Вдовиченкова, которому нужна правильная и позитивная терапия. Одной из ключевых линий сериала он назвал путь МихПета к пониманию и принятию такой помощи. Действие проекта перенесли на Байкал, поскольку несколько сценаристов родом из Иркутска и много рассказывали команде о родных местах. В процессе работы создатели сами полюбили эти локации, приехали туда и постарались передать зрителям энергию и красоту Байкала — от бууз до закатов над озером среди гор.

По сюжету Антон в исполнении Дениса Власенко приезжает в Усть-Байкальск к семье своей беременной девушки Полины, которую играет Елизавета Кононова. Её отец МихПет, роль которого исполнил Владимир Вдовиченков, оказывается суровым бизнесменом с тревожным расстройством и одним из главарей местной преступной группировки. Антон помогает будущему тестю справиться с паническими атаками, но постепенно сам оказывается внутри криминальных конфликтов. Его главным преимуществом становятся мягкость и профессиональные знания в области психологии.

Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Денис Власенко, Елизавета Кононова, Сергей Романович, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Сергей Степин, Валерий Баринов, Жаргал Бадмацыренов, Владимир Гарцунов и другие актёры.

В кадре также появится уроженец Татарстана Руслан Январев. Он сыграл эпизодическую роль инструктора. Январев окончил Казанскую цирковую школу и Казанский университет культуры, работает в театре SDVIG, занимается спортом и является серебряным призёром чемпионата России по бодибилдингу. Актёр снимался в проектах «Олдскул», «Жвачка», «Почка», «ON и Она».

Режиссёром проекта стал Артём Лемперт. Операторами выступили Михаил Малюга и Артём Емельянов. Сценарий написали Станислав Староверов, Артур Рамазанов, Кирилл Карташов, Елена Заика, Сергей Иоффе, Владимир Вагнер и Степан Киселёв.