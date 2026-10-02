Технологии

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google поэтапно включает суточную блокировку установки программ, которых нет в Google Play. Ограничение уже действует в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а со временем охватит весь мир — об этом пишет издание Android Authority.

Ждать придется ровно один день. По официальным материалам Google, новые правила касаются APK-файлов: система предупредит, что загрузка неподтвержденного приложения опасна, и запросит разрешение. Для этого нужно открыть настройки разработчика и позволить установку — на семь дней или без ограничения по сроку. Но и после этого суточная пауза сохранится, а предупреждение об опасности APK-файлов продолжит появляться.

Смысл задержки Google объяснила борьбой с мошенниками. Аферисты часто действуют от имени банков, служб доставки и других организаций и под разными предлогами убеждают человека поставить вредоносную программу. Пауза в сутки должна дать время самостоятельно проверить информацию.

Компания также предупредила: обязательная суточная пауза перед установкой неподтвержденных Android-приложений начнет действовать в конце августа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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