В ChatGPT добавили виртуальную примерку одежды по фото

В ChatGPT появилась функция виртуальной примерки одежды. О нововведении сообщило издание Engadget, информацию приводит портал Царьград.

Чтобы посмотреть, как вещь сядет, пользователь открывает карточку товара прямо в диалоговом окне, нажимает кнопку Try on и прикрепляет два изображения — селфи и снимок в полный рост. Инструмент распознаёт и скриншоты одежды, загруженные вручную.

За создание изображений отвечает модель ChatGPT Images 2.5. Понравившиеся вещи разрешено сохранять в личной библиотеке ChatGPT, чтобы вернуться к ним позже.

Ранее сообщалось о сбоях в работе сервиса. По данным Downdetector, за час о проблемах заявили 233 человека, большинство обращений касалось системных уведомлений, а около 38% указали на полный отказ сервиса. Неполадки фиксировались в США, Казахстане, Нидерландах и Великобритании.