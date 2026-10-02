Новости Казани

Музыку для жилого дома исполнили на 25 площадках Казани

Служба новостей Автор статьи
1 октября, в Международный день музыки, жители ...

пресс-служба «Авторы»

Подписаться на Дзен.канал

1 октября, в Международный день музыки, жители Казани впервые услышали произведение композитора Эльмира Низамова, созданное специально для клубного дома «Авторы на Петербургской». Композиция прозвучала ровно в 19:00 одновременно на 25 городских площадках в исполнении Казанского камерного оркестра La Primavera. Об этом сообщает пресс-служба «Авторы».

Музыкальный проект подготовил застройщик «Авторы» совместно с Эльмиром Низамовым, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан. По замыслу авторов, композиция должна не выходить на первый план, а дополнять архитектурную среду и через звук передавать характер дома.

В клубном доме «Авторы на Петербургской» произведение будет звучать в гранд-лобби, лифтах и паркинге. Музыка станет частью повседневной атмосферы здания и будет встречать и провожать резидентов каждый день.

Проект продолжает подход застройщика к соединению искусства и жилого пространства. В компании считают, что образ дома формируют не только фасад и интерьер, но и свет, материалы, аромат, визуальные элементы и звук. Для дома также создали фирменный аромат, над которым работала архитектор-урбанист Вероника Ямилова. Кроме того, во дворе, лобби и паркинге предусмотрены арт-объекты.

Концертная версия произведения впервые была представлена на вечере «Слово за Авторами». 1 октября музыка вышла за пределы клубного дома и на несколько минут объединила разные точки Казани. Композицию можно было услышать, в частности, на Кремлёвской набережной и набережной озера Кабан, в кофейне «План».

Произведение прозвучало в отеле Suleiman Palace, бистро Vio Bistro, ресторанах Terra et Silva, BRANCH, Graal, Ichi-Go, ЮГ 22, Cheseria, «Лилоко» и «Марусовка», салоне White moss, цветочном магазине «Аленький», бистро Branch Bistro и Cicheti, коктейль-баре Relab, барах Paloma Cantina и Mr. Willard, кафе «Медовик» на улицах Алексея Козина и Бехтерева, бутик-отелях «Дом А.Пора» и «Сомов», цветочном бутике Bayram, салоне «Хамелеон», чайном доме «ЧАБУ» и татарской чайной «Ак Чынаяк».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

22 часа назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

как прогнать стиральную машинку

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

сколько стоит вязаная игрушка амигуруми в Краснодаре

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

11 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Технологии
19 минут назад

Учёные РАН зарегистрировали программу Lineament Stress Calculator

Сотрудники лаборатории геоинформатики РАН зарег...

Не у нас

32 минуты назад

Опрос раскрыл, насколько россияне привязаны к смартфонам

Не у нас

39 минут назад

Казань вошла в тройку городов с дорогой арендой падел-кортов

Не у нас

42 минуты назад

FOTON представил на выставке TUNLAND G9 и VIEW

Новости Татарстана

57 минут назад

Три уроженца Татарстана вышли в новый выпуск «Титанов»
Как убрать запах из посудомоечной машины: фильт...
Технологии
52 минуты назад

Как убрать запах из посудомоечной машины: фильтр, разбрызгиватели и слив

Новости Татарстана

час назад

Режиссер из Казани покажет комедию «Вор в загоне» на ТНТ

Технологии

час назад

Asus получила исключение из запрета США на роутеры до марта 2028 года

Технологии

3 часа назад

В Google Play нашли код для создания подборок игр-плейлистов
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027