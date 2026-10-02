Музыку для жилого дома исполнили на 25 площадках Казани

1 октября, в Международный день музыки, жители Казани впервые услышали произведение композитора Эльмира Низамова, созданное специально для клубного дома «Авторы на Петербургской». Композиция прозвучала ровно в 19:00 одновременно на 25 городских площадках в исполнении Казанского камерного оркестра La Primavera. Об этом сообщает пресс-служба «Авторы».

Музыкальный проект подготовил застройщик «Авторы» совместно с Эльмиром Низамовым, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан. По замыслу авторов, композиция должна не выходить на первый план, а дополнять архитектурную среду и через звук передавать характер дома.

В клубном доме «Авторы на Петербургской» произведение будет звучать в гранд-лобби, лифтах и паркинге. Музыка станет частью повседневной атмосферы здания и будет встречать и провожать резидентов каждый день.

Проект продолжает подход застройщика к соединению искусства и жилого пространства. В компании считают, что образ дома формируют не только фасад и интерьер, но и свет, материалы, аромат, визуальные элементы и звук. Для дома также создали фирменный аромат, над которым работала архитектор-урбанист Вероника Ямилова. Кроме того, во дворе, лобби и паркинге предусмотрены арт-объекты.

Концертная версия произведения впервые была представлена на вечере «Слово за Авторами». 1 октября музыка вышла за пределы клубного дома и на несколько минут объединила разные точки Казани. Композицию можно было услышать, в частности, на Кремлёвской набережной и набережной озера Кабан, в кофейне «План».

Произведение прозвучало в отеле Suleiman Palace, бистро Vio Bistro, ресторанах Terra et Silva, BRANCH, Graal, Ichi-Go, ЮГ 22, Cheseria, «Лилоко» и «Марусовка», салоне White moss, цветочном магазине «Аленький», бистро Branch Bistro и Cicheti, коктейль-баре Relab, барах Paloma Cantina и Mr. Willard, кафе «Медовик» на улицах Алексея Козина и Бехтерева, бутик-отелях «Дом А.Пора» и «Сомов», цветочном бутике Bayram, салоне «Хамелеон», чайном доме «ЧАБУ» и татарской чайной «Ак Чынаяк».