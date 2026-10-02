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FOTON представил на выставке TUNLAND G9 и VIEW

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На Национальном форуме-выставке «Дело спецтехни...

FOTON

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На Национальном форуме-выставке «Дело спецтехники» в Москве компания «МБ РУС» показала пикап FOTON TUNLAND G9 и цельнометаллический фургон FOTON VIEW. «МБ РУС» является эксклюзивным дистрибьютором фургонов и пикапов FOTON в России.

Форум проходит с 29 сентября по 1 октября 2026 года на стадионе «Лукойл Арена». В этом году мероприятие впервые получило формат национальной выставки-форума. В программу вошли экспозиция техники, деловые мероприятия на три дня, профессиональная премия для отрасли и отдельная площадка для тест-драйва.

«Дело спецтехники» объединило участников рынка коммерческого транспорта и спецтехники: производителей, дилеров, дистрибьюторов, сервисные и лизинговые компании, поставщиков технологических решений, а также представителей бизнеса, который использует такую технику в работе.

Организовали форум Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники и «Авито Спецтехника». Выставочная зона заняла более 20 тысяч квадратных метров. Участниками стали свыше 50 компаний и более 30 марок техники. Для посетителей подготовили тестовую площадку площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

Пикап FOTON TUNLAND G9 представили на стенде с кунгом и экспедиционным багажником. Среднеразмерная рамная модель рассчитана на рабочие задачи, но при этом получила оснащение, ориентированное на комфорт водителя и пассажиров.

Автомобиль оснащён двухлитровым турбодизельным двигателем Aucan мощностью 162 лошадиные силы. Крутящий момент составляет 388 ньютон-метров. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Система полного привода поддерживает несколько режимов движения, включая задний привод, автоматический режим, полный привод и пониженную передачу. Дорожный просвет пикапа — 210 миллиметров.

Передняя подвеска у TUNLAND G9 независимая, задняя — зависимая рессорная. Грузоподъёмность модели составляет 925 килограммов, допустимая полная масса — 3060 килограммов.

Салон пикапа получил два дисплея диагональю 12,3 дюйма, сиденья с отделкой из перфорированной искусственной кожи, подогревом и электрорегулировками. Среди электронных систем — круговой обзор, контроль слепых зон, помощь при экстренном торможении и предупреждение о выезде из полосы движения.

В 2026 году FOTON TUNLAND G9 стал обладателем двух наград. Пикап победил в премии «Выбор Коммерсанта» в номинации «Лучший пикап», а также получил премию «Внедорожник года» в категории «Пикапы» по версии экспертного жюри.

Второй моделью на стенде стал FOTON VIEW с низкой крышей. Это цельнометаллический фургон нового поколения, созданный для задач городской и региональной логистики, курьерской доставки, сервисных служб и других направлений бизнеса.

Габариты фургона составляют 5490 на 1980 на 1990 миллиметров. Модель оснащается двухлитровым дизельным двигателем мощностью 159 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Грузовой отсек имеет объём 6,8 кубического метра, а задние распашные двери могут открываться на угол до 247 градусов.

В список систем помощи водителю для FOTON VIEW входят автоматическое экстренное торможение, предупреждение о фронтальном столкновении и предупреждение о сходе с полосы движения. Для повседневного удобства предусмотрены подогрев водительского сиденья, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, а также электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.

Бренд-директор FOTON в АО «МБ РУС» Александр Паршутин отметил, что участие в форуме позволяет компании представить профессиональной аудитории решения для разных сценариев эксплуатации — от среднеразмерного пикапа до компактного коммерческого фургона. По его словам, площадка собирает специалистов рынка спецтехники и коммерческого транспорта со всей страны и даёт возможность напрямую общаться с клиентами и партнёрами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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