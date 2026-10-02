Казань вошла в тройку городов с дорогой арендой падел-кортов

Казань вошла в число городов-миллионников с самой высокой стоимостью аренды кортов для падел-тенниса. По данным 2ГИС, час игры на падел-корте в столице Татарстана в среднем обходится в 3110 рублей.

Дороже, чем в Казани, аренда оказалась только в Москве, где средняя цена составляет 4180 рублей за час. Почти такой же показатель, как в столице Татарстана, зафиксирован в Омске — 3100 рублей. При этом средняя стоимость часа аренды падел-корта в крупных городах России составляет 2680 рублей.

Самые доступные варианты, по данным карточек компаний в 2ГИС, нашли в Красноярске, Волгограде и Воронеже. В этих городах час аренды стоит в среднем 1800, 1830 и 1950 рублей соответственно.

Падел-теннис продолжает набирать популярность в России. За последние полгода число поисковых запросов по этой теме в 2ГИС выросло на 45 процентов. Аналитики геосервиса изучили стоимость занятий в 16 городах-миллионниках и сравнили цены на аренду кортов, индивидуальные тренировки, а также групповые и парные занятия.

Средняя стоимость часа тренировки с наставником в городах-миллионниках составила около 2940 рублей. Самые высокие цены на такие занятия указаны в Москве, Красноярске и Краснодаре: 5000, 4750 и 3700 рублей соответственно. Наиболее доступные предложения нашли в Воронеже, Перми и Волгограде, где средняя цена составляет 1975, 2000 и 2100 рублей.

Групповые и парные тренировки стоят дешевле индивидуальных. В среднем по городам-миллионникам час такого занятия обходится примерно в 2430 рублей.

В 2ГИС отмечают, что найти площадки для занятий падел-теннисом можно через поиск по слову «падел». В карточках клубов пользователям доступна информация об услугах, рейтингах, отзывах, ценах и расположении. Это позволяет выбрать место рядом с домом или работой.

За год количество мест для занятий падел-теннисом в российских городах-миллионниках заметно выросло. С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года число падел-кортов увеличилось в 2,7 раза. Сейчас в крупнейших городах страны работает более 170 таких площадок.

Самый заметный рост показал Санкт-Петербург: там число клубов увеличилось почти в пять раз и достигло 23. В Воронеже и Перми количество площадок выросло в четыре раза, однако в этих городах сказался эффект низкой базы: раньше там было по одному корту, теперь — по четыре.

В Волгограде и Краснодаре мест для занятий стало больше в 3,3 раза — до 10. В Челябинске, Красноярске и Ростове-на-Дону число клубов увеличилось втрое, а в Москве, Екатеринбурге и Самаре — в 2,5 раза.

По общему количеству площадок лидируют Москва и Санкт-Петербург: в них работают 66 и 23 корта соответственно. При этом Санкт-Петербург, несмотря на самый быстрый рост числа клубов, не входит в число городов с самой дорогой арендой. Цена этой услуги там ниже, чем в Казани, Омске и Краснодаре.