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В ГД прошла «деукраинизация» котлеты по-киевски

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В столовой Государственной думы к началу нового парламентского сезона изменили название одного из блюд. Котлета по-киевски теперь указана в меню как «котлета со сливочным маслом». На это обратил внимание журналист Александр Юнашев в своем канале «Юнашев LIVE». Информацию о переименовании также подтвердили источники РБК.

Стоимость блюда после смены названия не изменилась и составляет 270 рублей. Судя по опубликованной фотографии, вес порции — 128 граммов.

По данным ряда публикаций, сотрудники столовой утверждают, что изменения коснулись только названия. Рецептура, состав и вкусовые характеристики блюда остались прежними.

Юнашев сообщил о нововведении в своей традиционной рубрике, посвященной меню думской столовой. Он отметил, что с началом нового сезона работы парламента эта рубрика вновь возвращается.

Некоторые посетители отреагировали на переименование с иронией и предположили, что для блюда можно было подобрать более оригинальное название.

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