Технологии

PitPro запустил в Канаде робота для сезонной замены колёс

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Американский стартап PitPro Automation запустил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Американский стартап PitPro Automation объявил о запуске первой автоматической системы замены шин — она уже работает в Канаде. Проект представили в прошлом году, а теперь он нашёл практическое применение.

На шиномонтажном посту трудятся два робота размером с небольшой шкаф. У каждого есть датчики и руки-манипуляторы: они откручивают колёсные болты, снимают старый или несезонный комплект, проверяют износ протектора и давление, а затем устанавливают другие колёса из автоматической системы подачи. Полный круг занимает менее 15 минут. Снимать шину с диска и балансировать колёса робот, судя по имеющейся информации, пока не умеет.

О планах компании изданию TechCrunch рассказал основатель PitPro Джереми Конрад. По его словам, компания занимается роботизацией разных операций на автомобильных СТО, но наиболее перспективна в ближайшем будущем именно сфера шиномонтажа: замена колёс — тяжёлый физический труд, поэтому мастерские постоянно испытывают кадровый голод. Конрад привёл курьёзный случай из практики: одна шинная точка подняла зарплаты после того, как через дорогу открылся ресторан быстрого питания Panda Express и переманил половину её сотрудников.

Роботов проектировали так, чтобы их можно было встроить в существующие ремонтные боксы, а внедрять планируют в первую очередь в коммерческих автопарках. Мастерские для простых автовладельцев тоже открывают большие возможности, особенно в Канаде, где сезонная смена резины популярна. При этом реальная эксплуатация оказалась непростой: ворота открыты, кругом грязь и пыль, осенью сырость, зимой холод, а в зону действия робота может попасть клиент. В начале лета технику облепили семена одуванчиков, однако инженеры из отдела обслуживания выяснили, что «парашютики» проблемой не станут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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