PitPro запустил в Канаде робота для сезонной замены колёс
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Американский стартап PitPro Automation объявил о запуске первой автоматической системы замены шин — она уже работает в Канаде. Проект представили в прошлом году, а теперь он нашёл практическое применение.
На шиномонтажном посту трудятся два робота размером с небольшой шкаф. У каждого есть датчики и руки-манипуляторы: они откручивают колёсные болты, снимают старый или несезонный комплект, проверяют износ протектора и давление, а затем устанавливают другие колёса из автоматической системы подачи. Полный круг занимает менее 15 минут. Снимать шину с диска и балансировать колёса робот, судя по имеющейся информации, пока не умеет.
О планах компании изданию TechCrunch рассказал основатель PitPro Джереми Конрад. По его словам, компания занимается роботизацией разных операций на автомобильных СТО, но наиболее перспективна в ближайшем будущем именно сфера шиномонтажа: замена колёс — тяжёлый физический труд, поэтому мастерские постоянно испытывают кадровый голод. Конрад привёл курьёзный случай из практики: одна шинная точка подняла зарплаты после того, как через дорогу открылся ресторан быстрого питания Panda Express и переманил половину её сотрудников.
Роботов проектировали так, чтобы их можно было встроить в существующие ремонтные боксы, а внедрять планируют в первую очередь в коммерческих автопарках. Мастерские для простых автовладельцев тоже открывают большие возможности, особенно в Канаде, где сезонная смена резины популярна. При этом реальная эксплуатация оказалась непростой: ворота открыты, кругом грязь и пыль, осенью сырость, зимой холод, а в зону действия робота может попасть клиент. В начале лета технику облепили семена одуванчиков, однако инженеры из отдела обслуживания выяснили, что «парашютики» проблемой не станут.
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