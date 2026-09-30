Идет память Веры, Надежды и Любови: священник объяснил смысл их имен

Православные верующие 30 сентября чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Имена трех сестер выделяются среди других имен православного месяцеслова тем, что представляют собой переводы с греческого языка, рассказал настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич «Известиям».

В греческой традиции мучениц звали Пистис, Элпис и Агапи. При переходе имен в славянскую церковную традицию их не стали сохранять в первоначальном звучании, а перевели по смыслу. Так появились привычные формы — Вера, Надежда и Любовь.

Русакевич отметил, что подобная ситуация считается необычной для русского месяцеслова. Большинство имен святых, пришедших из греческого или латинского языков, сохраняли близкое к оригинальному звучание, а не переводились буквально.

Иначе сложилась судьба имени матери мучениц. Греческое имя София, означающее «премудрость», вошло в русскую традицию без перевода. Попытки использовать в старых рукописях его переводной вариант распространения не получили.

По словам священника, имена Вера, Надежда и Любовь долгое время практически не использовались на Руси как личные. Шире входить в употребление они начали лишь в XVIII веке.

Особенно заметным их распространение стало в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Первоначально эти имена чаще встречались среди представительниц дворянских семей, а позднее стали использоваться и в других слоях общества.

День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии православная церковь ежегодно отмечает 30 сентября. Согласно церковному преданию, мученицы жили во II веке в Риме.

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