Новости Татарстана

Электросирены и громкоговорители включат в Татарстане 7 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане 7 октября пройдет плановая проверк...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Татарстане 7 октября: по всей республике зазвучат электросирены и речевые установки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

График расписан по минутам. В 10:40 сигнал дадут на республиканском уровне, спустя четыре минуты к нему подключатся муниципалитеты. А в 10:43 теле- и радиоэфир ненадолго прервут, чтобы передать сообщение «Внимание всем!».

В ведомстве обратили внимание, что поводов для беспокойства нет: мероприятие носит плановый характер и проводится дважды в год — весной и осенью.

Если сирена звучит долго, жителям советуют не паниковать, а дождаться речевого сообщения. Альтернативный вариант — включить телевизор или радио и прослушать передаваемую информацию.

Отдельно в МЧС уточнили: звонить и сообщать об отсутствии звука сирены не нужно. Специалистам заранее известны территории, где действующая система оповещения не обеспечивает необходимого покрытия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

час назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

средство от клопов сектор

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Гид по Казани

2 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

землекопы цена за куб в Москве

Технологии

13 часов назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Технологии

день назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

20 часов назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

Технологии

9 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Не у нас

день назад

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу
Технологии
10 минут назад

Спрос на ИИ-защиту от мошенников у операторов вырос на 25%

Спрос на ИИ-функции защиты от мошеннических зво...

Технологии

час назад

SlashGear: дороговизна и закрытость системы — главные минусы iPhone

Технологии

час назад

Смартфон перестал поворачивать экран: что проверить до перезагрузки и сброса настроек

Не у нас

час назад

«Дом.РФ» назвал, кто сможет взять семейную ипотеку по старым правилам

Не у нас

час назад

В Алтайском крае ввели карантин из-за зараженного паразитами медведя
Не только рядом с вузом: что проверить при поку...
Польза
20 минут назад

Не только рядом с вузом: что проверить при покупке квартиры для студента в Казани

Не у нас

2 часа назад

«Годами внушали русофобию»: Захарова объяснила бегство украинской боксерши

Не у нас

2 часа назад

Идет память Веры, Надежды и Любови: священник объяснил смысл их имен

Не у нас

2 часа назад

Водителей в РФ ждут изменения на дорогах и в законах с октября
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани