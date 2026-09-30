Электросирены и громкоговорители включат в Татарстане 7 октября
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Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Татарстане 7 октября: по всей республике зазвучат электросирены и речевые установки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
График расписан по минутам. В 10:40 сигнал дадут на республиканском уровне, спустя четыре минуты к нему подключатся муниципалитеты. А в 10:43 теле- и радиоэфир ненадолго прервут, чтобы передать сообщение «Внимание всем!».
В ведомстве обратили внимание, что поводов для беспокойства нет: мероприятие носит плановый характер и проводится дважды в год — весной и осенью.
Если сирена звучит долго, жителям советуют не паниковать, а дождаться речевого сообщения. Альтернативный вариант — включить телевизор или радио и прослушать передаваемую информацию.
Отдельно в МЧС уточнили: звонить и сообщать об отсутствии звука сирены не нужно. Специалистам заранее известны территории, где действующая система оповещения не обеспечивает необходимого покрытия.
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