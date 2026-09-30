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Водителей в РФ ждут изменения на дорогах и в законах с октября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С октября российским автомобилистам предстоит учитывать сразу несколько изменений — от получения налоговых уведомлений и замены части водительских удостоверений до новых требований для такси в Санкт-Петербурге. Кроме того, участники рынка ожидают корректировки цен на автомобили, сообщает Autonews.ru.

Федеральная налоговая служба до 10 октября планирует направить гражданам 69,9 млн налоговых уведомлений за 2025 год. В них будут указаны суммы транспортного, земельного и имущественного налогов, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. Оплатить начисления необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Размер транспортного налога зависит от мощности автомобиля и ставок, установленных в конкретном регионе. Для легковых машин средней стоимостью от 10 млн рублей при расчете применяется повышающий коэффициент.

В октябре также истекает трехлетний срок автоматического продления части водительских удостоверений. Речь идет о правах, срок действия которых закончился в октябре 2023 года. Такие документы были продлены автоматически на три года, поэтому теперь владельцам необходимо получить новые удостоверения.

С 1 октября изменятся и условия проезда такси по выделенным полосам в Санкт-Петербурге. Пользоваться ими смогут только автомобили, которые одновременно внесены в городской реестр легковых такси, закреплены за перевозчиком в реестре перевозчиков и используются при действующем разрешении. Если сведения отсутствуют хотя бы в одном из необходимых реестров, проезд по выделенной полосе будет считаться нарушением.

На автомобильном рынке участники отрасли допускают дальнейший рост цен. В частности, Семен Дьяченко прогнозирует увеличение стоимости новых машин примерно на 4–7%. Для автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, он допускает подорожание на 10–15% за осень. При этом оценки разных экспертов заметно различаются, поэтому речь идет именно о прогнозах, а не об уже утвержденном повышении цен.

Осенью водителям также традиционно приходится учитывать сезонные факторы. При устойчивом снижении температуры приближается время перехода с летних шин на зимние. Кроме того, в этот период сохраняется повышенная вероятность появления лосей на дорогах из-за сезона гона.

Вопрос автоматического выявления автомобилей без ОСАГО с помощью дорожных камер пока остается нерешенным. Глава МВД Владимир Колокольцев в августе заявил, что информационная и техническая инфраструктура еще не готова к полноценному запуску такой системы, поскольку в базах сохраняются несоответствия, способные привести к ошибочным штрафам.

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