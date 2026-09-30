Смартфон перестал показывать уведомления на заблокированном экране: где они могли отключиться

Сообщения приходят, значок приложения показывает новые события, но на заблокированном экране — пусто. Иногда уведомления становятся видны только после разблокировки телефона.

Это не обязательно сбой. У смартфона есть несколько уровней управления уведомлениями: для всей системы, конкретного приложения и непосредственно экрана блокировки.

Проверьте настройки самого приложения

Если пропали уведомления только одного мессенджера или другой программы, начните с нее. На Android откройте настройки приложения и раздел уведомлений. Названия пунктов зависят от производителя и версии системы.

На iPhone откройте «Настройки» → «Уведомления», выберите нужное приложение и проверьте, разрешен ли показ на экране блокировки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самый быстрый тест — отправить себе сообщение с другого устройства. Если звук есть, счетчик на значке меняется, а на заблокированном экране ничего не появляется, я бы проверял именно способ отображения уведомлений, а не интернет».

Возможно, скрыто только содержимое

Смартфон может показывать сам факт нового сообщения, но скрывать его текст, имя отправителя и другие подробности до разблокировки. Это настройка конфиденциальности, а не неисправность.

Если вместо текста появляется что-то вроде «Новое уведомление», проверьте параметры показа содержимого на заблокированном экране. Учитывайте, что включение предпросмотра делает сообщения доступнее для посторонних, которые увидят экран телефона.

Проверьте режимы фокусирования

«Не беспокоить», «Фокусирование», режим сна и другие сценарии могут ограничивать оповещения в определенное время. Иногда такой режим включается автоматически по расписанию.

Посмотрите, не появляется ли соответствующий значок вечером, ночью или в определенном месте. На Android названия и возможности таких режимов различаются у производителей.

Если уведомления пропали сразу у всех приложений, начните с общих настроек экрана блокировки и активных режимов. Если проблема касается одной программы — проверяйте ее разрешения. Сбрасывать настройки телефона или переустанавливать все приложения из-за этого первым делом не нужно.

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