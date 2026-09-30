Новости Татарстана

Коммуналка в Нижнекамске подорожает на 20% с октября 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Тарифы ЖКХ в Нижнекамске с октября 2026 года вы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 октября 2026-го жителям Нижнекамска придется платить за коммунальные услуги в среднем на 20 процентов дороже. Об этом сообщили в профильном госкомитете республики, опубликовавшем документы с новыми расценками. Пересмотр затронет основные ресурсы, которые каждый месяц оплачивают горожане.

Сильнее всего вырастет плата за тепловую энергию, которая идет на отопление и горячее водоснабжение. Гигакалория подорожает с 2973,6 до 3391,75 рубля. Холодная вода прибавит в цене: вместо 42,59 рубля за кубометр придется отдавать 52,26 рубля. Водоотведение поднимется с 29,61 до 35,53 рубля. За газ жители будут платить 9,28 рубля за кубометр вместо прежних 8,55 рубля, а вывоз мусора подорожает со 122,95 до 135,13 рубля с человека.

Электроэнергия для квартир с газовыми плитами по одноставочному тарифу увеличится с 5,82 до 6,47 рубля за киловатт-час. При учете по времени суток дневная ставка составит 7,43 рубля вместо 6,70, ночная — 4,53 вместо 4,08 рубля. Для домов с электроплитами одноставочный тариф будет 5,82 рубля, хотя раньше составлял 4,96 рубля. Дневной тариф вырастет с 5,71 до 6,69 рубля, ночной — с 3,48 до 4,08 рубля.

Новые расценки станут вторым повышением за год. Первое произошло 1 января, тогда цены прибавили 1,7% из-за изменения ставки НДС. Обновленные тарифы будут действовать до конца года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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