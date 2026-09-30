Технологии

В Windows 11 фоновые службы расходуют ресурсы — How-To Geek советует отключить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Часть фоновых служб в Windows 11 работает постоянно и забирает оперативную память вместе с ресурсами процессора. По данным издания How-To Geek, на компьютерах со слабым процессором и 4–8 гигабайтами оперативной памяти это может заметно тормозить систему, поэтому некоторые из служб лучше выключить.

Первой редактор портала Зунайд Али называет Windows Search: она индексирует файлы, чтобы поиск был быстрым. После отключения искать файлы по-прежнему можно, но результат будет появляться чуть медленнее. Также автор считает безболезненной деактивацию Connected User Experiences and Telemetry — эта служба собирает диагностические данные и передаёт их Microsoft.

Remote Desktop Services отвечает за удалённое подключение к компьютеру, поэтому она не нужна тем, кто не пользуется удалённым рабочим столом. Ещё одна служба, которую можно выключить, — Program Compatibility Assistant: она помогает запускать старые программы и предупреждает о возможной несовместимости.

Windows Biometric Service пригодится только при наличии сканера отпечатка пальца или лица, а Print Spooler управляет очередью печати и взаимодействует с принтерами, так что без принтера в ней нет смысла. Издание MakeUseOf ранее тоже перечисляло способы ускорить старый компьютер: там советовали отключить эффекты плавного появления окон и сглаживание текста.

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