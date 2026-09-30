Резкое похолодание, мокрый снег и гололедица: прогноз для Татарстана

Татарстан готовится к резкой смене погоды: октябрь стартует с тепла, но уже к выходным республику накроют арктический холод, мокрый снег и ночные заморозки. Об этом предупреждает Гидрометцентр Татарстана. Штормовое предупреждение касается пронизывающего ветра, гололедицы и первых минусовых температур.

В четверг, 1 октября, жители Казани и западных районов еще смогут провести время на улице без сильного холода. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром в низинах и на загородных трассах возможен туман, поэтому водителям пригодится противотуманная оптика. Днем ожидается +10…+15 градусов, но уже следующей ночью воздух остынет до +4…+9, а на крайнем востоке республики — до 0…+3. В воздухе и на почве вероятны первые заморозки до -2.

В пятницу, 2 октября, в Казань и центральные районы Татарстана начнет проникать арктический воздух. Будет облачно с прояснениями, дождь местами перейдет в мокрый снег. Днем термометры покажут не выше +3…+8, ночью — 0…+2, а на почве и в низинах снова до -2. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Суббота, 3 октября, станет самым холодным днем начала месяца. Ожидается облачная погода с временными осадками: мокрый снег будет смешиваться с дождем и покрывать газоны и машины влажной ледяной коркой. Днем всего +2…+5, ночью — 0…+2, а в восточных районах — Агрызском, Актанышском и Муслюмовском — температура опустится до -3. В МЧС по РТ не исключают гололедицу на некоторых участках трасс.

Синоптики советуют не откладывать замену летней резины: когда столбик термометра опускается ниже +5, она твердеет, а тормозной путь увеличивается. Заморозки до -3 могут погубить остатки теплолюбивых растений, поэтому дачникам пора сливать воду из водопроводов на дачах, готовить скважины к зиме и прятать садовую мебель. Резкие скачки давления и температуры способны вызвать головные боли у метеозависимых людей; врачи рекомендуют в четверг и пятницу заменить кофе травяным чаем и не перегружать себя физически. По предварительному прогнозу, в воскресенье, 4 октября, циклон начнет отступать: осадки прекратятся, но ветер с севера не даст воздуху прогреться выше +4…+6. Ненадолго потеплеет до +9…+11 только к середине следующей недели, однако синоптики пока не обещают возвращения бабьего лета.