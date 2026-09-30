Пять лет строгого режима назначили экс-главе исполкома Актанышского района

Бывшего руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СК России по РТ. Его признали виновным в мошенничестве и взяточничестве.

Следствие выяснило, что чиновник взял взятку стройматериалами и услугами по монтажу витражей и дверных проемов в своем магазине. Общая сумма такой благодарности превысила 1 млн рублей. За это он обещал строительной фирме покровительство и содействие в получении контрактов.

Кроме того, в 2018, 2019 и 2021 годах Ильясов получал деньги от местных предпринимателей. Средства они передавали за возможность разместить торговые объекты во время Сабантуя в Муслюмово.

Ильясова задержали в ноябре 2024 года. После этого прокуратура добилась его увольнения по утрате доверия.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы и штраф — 3 млн рублей, то есть трехкратную сумму взятки. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.