Смартфон перестал автоматически заполнять пароли: куда могла исчезнуть привычная функция

Раньше достаточно было открыть сайт или приложение — смартфон сам предлагал сохраненный логин и пароль. Теперь поля остаются пустыми, хотя сами пароли никуда не удалялись.

Чаще всего причина в настройке автозаполнения или смене сервиса, который отвечает за сохраненные данные. Такое может произойти после обновления системы, установки другого менеджера паролей или изменения настроек аккаунта.

Сначала проверьте сервис автозаполнения

На Android расположение пункта зависит от производителя и версии системы. В настройках найдите раздел, связанный с паролями, аккаунтами или автозаполнением, и посмотрите, какой сервис выбран.

Если используется менеджер паролей Google или сторонняя программа, убедитесь, что именно она назначена для автозаполнения.

На iPhone соответствующие параметры находятся в настройках автозаполнения и паролей. Там же можно проверить, разрешено ли системе предлагать сохраненные учетные данные.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед любыми сбросами я бы открыл сам менеджер паролей и проверил, сохранилась ли нужная учетная запись. Если логин и пароль там есть, проблема почти наверняка не в их удалении, а в том, что автозаполнение перестало их предлагать».

Проблема может быть только в одном приложении

Откройте другой сайт или программу, для которых пароль точно сохранен. Если там подсказка появляется, общая функция работает.

В таком случае причина может быть в конкретном приложении или форме авторизации. Иногда после обновления разработчики меняют экран входа, и менеджер паролей временно перестает правильно распознавать поля.

Не удаляйте сохраненные пароли

Для исправления автозаполнения не нужно очищать хранилище паролей или удалять учетную запись. Сначала проверьте выбранный сервис, перезагрузите смартфон и установите доступные обновления.

Если используется сторонний менеджер паролей, проверьте также его настройки и разрешения. Названия необходимых пунктов отличаются в зависимости от программы.

Главное — сначала убедиться, что сами пароли остались в хранилище. Если они на месте, восстанавливать функцию безопаснее через настройки автозаполнения, не удаляя сохраненные данные.

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