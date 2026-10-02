Технологии

Смартфон перестал автоматически заполнять пароли: куда могла исчезнуть привычная функция

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал автоматически подставля...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Раньше достаточно было открыть сайт или приложение — смартфон сам предлагал сохраненный логин и пароль. Теперь поля остаются пустыми, хотя сами пароли никуда не удалялись.

Чаще всего причина в настройке автозаполнения или смене сервиса, который отвечает за сохраненные данные. Такое может произойти после обновления системы, установки другого менеджера паролей или изменения настроек аккаунта.

Сначала проверьте сервис автозаполнения

На Android расположение пункта зависит от производителя и версии системы. В настройках найдите раздел, связанный с паролями, аккаунтами или автозаполнением, и посмотрите, какой сервис выбран.

Если используется менеджер паролей Google или сторонняя программа, убедитесь, что именно она назначена для автозаполнения.

На iPhone соответствующие параметры находятся в настройках автозаполнения и паролей. Там же можно проверить, разрешено ли системе предлагать сохраненные учетные данные.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед любыми сбросами я бы открыл сам менеджер паролей и проверил, сохранилась ли нужная учетная запись. Если логин и пароль там есть, проблема почти наверняка не в их удалении, а в том, что автозаполнение перестало их предлагать».

Проблема может быть только в одном приложении

Откройте другой сайт или программу, для которых пароль точно сохранен. Если там подсказка появляется, общая функция работает.

В таком случае причина может быть в конкретном приложении или форме авторизации. Иногда после обновления разработчики меняют экран входа, и менеджер паролей временно перестает правильно распознавать поля.

Не удаляйте сохраненные пароли

Для исправления автозаполнения не нужно очищать хранилище паролей или удалять учетную запись. Сначала проверьте выбранный сервис, перезагрузите смартфон и установите доступные обновления.

Если используется сторонний менеджер паролей, проверьте также его настройки и разрешения. Названия необходимых пунктов отличаются в зависимости от программы.

Главное — сначала убедиться, что сами пароли остались в хранилище. Если они на месте, восстанавливать функцию безопаснее через настройки автозаполнения, не удаляя сохраненные данные.

Может быть интересно:

  1. Смартфон перестал принимать звонки, хотя сеть есть: что проверить перед обращением к оператору
  2. Телефон показывает пропущенный вызов, хотя никто не звонил: откуда берутся странные уведомления
  3. Телефон перестал отправлять SMS, а мессенджеры работают: где искать причину
  4. Смартфон сам включает режим «Не беспокоить»: какое расписание могло остаться в настройках
  5. Смартфон сам включает Bluetooth после отключения: почему переключатель может срабатывать снова

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

16 часов назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

могут ли клопы кусать днем

Не у нас

день назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

юридическая консультация по жилищным вопросам в Москве

Не у нас

22 часа назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Не у нас

22 часа назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

18 часов назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

22 часа назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

4 часа назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц
Новости Татарстана
26 минут назад

В 41 районе Татарстана объявлен режим ЧС из-за угрозы продбезопасности

С 1 октября в 41 районе Татарстана действует ре...

Не у нас

14 минут назад

Туристок в Абхазии попросили доплатить за оплаченный номер

Интересно

49 минут назад

Офисная мебель: почему одни решения служат годами, а другие нет

Технологии

3 часа назад

Microsoft завершит поддержку обложек в Windows Media Player в 2026 году

Технологии

4 часа назад

Телефон стал делать слишком темные фотографии днем: какую настройку камеры проверить первой
Роспатент отменил товарный знак «Балерина Капуч...
Технологии
9 часов назад

Роспатент отменил товарный знак «Балерина Капучино» после спора с Италией

Технологии

5 часов назад

Noah's Ark Scan ищет ДНК животных в «Араратской аномалии»

Технологии

7 часов назад

Смартфон сам включает мобильный интернет после Wi-Fi: какая настройка переключает сеть без спроса

Технологии

7 часов назад

ИИ-агенты OpenAI пытались обойти защиту свыше 100 организаций
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить