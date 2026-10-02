Туристок в Абхазии попросили доплатить за оплаченный номер

В курортном комплексе ОПК «Пицунда» в Абхазии российские туристки столкнулись с требованием доплаты за проживание. Три пожилые женщины приехали на отдых, однако при заселении им сообщили, что за уже забронированный и оплаченный номер нужно внести дополнительные деньги, пишет Блокнот.

По словам отдыхающих, на стойке регистрации им объяснили, что предоставленный номер относится к более комфортной категории. За такое размещение с каждой женщины попросили по 1000 рублей.

При этом другого варианта заселения туристкам фактически не предложили. Женщины опасались, что в случае отказа им могут предоставить худшие условия проживания, поэтому согласились передать сотрудникам 3000 рублей.

Как отмечают тревел-блогеры, похожая практика с требованием доплаты за уже оплаченные услуги встречается и на других популярных туристических направлениях, включая Турцию и Египет. Размер таких платежей может отличаться и зависеть от возраста отдыхающих, их внешнего вида и предполагаемой платёжеспособности.

Ситуация снова показывает, что перед поездкой важно внимательно проверять условия размещения и сохранять подтверждения бронирования. В случае спорных моментов туристам рекомендуют настаивать на выполнении заранее согласованных условий.