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Туристок в Абхазии попросили доплатить за оплаченный номер

Служба новостей Автор статьи
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В курортном комплексе ОПК «Пицунда» в Абхазии российские туристки столкнулись с требованием доплаты за проживание. Три пожилые женщины приехали на отдых, однако при заселении им сообщили, что за уже забронированный и оплаченный номер нужно внести дополнительные деньги, пишет Блокнот.

По словам отдыхающих, на стойке регистрации им объяснили, что предоставленный номер относится к более комфортной категории. За такое размещение с каждой женщины попросили по 1000 рублей.

При этом другого варианта заселения туристкам фактически не предложили. Женщины опасались, что в случае отказа им могут предоставить худшие условия проживания, поэтому согласились передать сотрудникам 3000 рублей.

Как отмечают тревел-блогеры, похожая практика с требованием доплаты за уже оплаченные услуги встречается и на других популярных туристических направлениях, включая Турцию и Египет. Размер таких платежей может отличаться и зависеть от возраста отдыхающих, их внешнего вида и предполагаемой платёжеспособности.

Ситуация снова показывает, что перед поездкой важно внимательно проверять условия размещения и сохранять подтверждения бронирования. В случае спорных моментов туристам рекомендуют настаивать на выполнении заранее согласованных условий.

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