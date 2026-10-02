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В 41 районе Татарстана объявлен режим ЧС из-за угрозы продбезопасности

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 1 октября в 41 районе Татарстана действует ре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 октября в 41 районе Татарстана действует режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Причиной стала угроза продовольственной безопасности, возникшая из-за комплекса опасных природных явлений.

Главам муниципалитетов поручено проинформировать жителей через средства массовой информации, сформировать муниципальные штабы и комиссии для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, в течение пяти дней им нужно подготовить план мероприятий, которые помогут преодолеть негативные последствия.

Среди опасных явлений — выпревание, переувлажнение почвы и заморозки. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь ожидается до минус 2 градусов, мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На выходных снег ожидается в большинстве районов республики, а ночью заморозки сохранятся.

Тем временем с 1 октября в Казани начнётся отопительный сезон. Тепло сначала подадут в школы, детские сады и больницы, а уже потом в жилой фонд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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