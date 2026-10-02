Andreessen Horowitz: платные ИИ-сервисы выбирают лишь 2,2% американцев

Платными ИИ-сервисами в США пользуются немногие. По данным Andreessen Horowitz, в мае 2026 года за такие помощники платили только 2,2% американцев, а средние расходы составляли $31 в месяц.

Оценки других исследователей немного выше. Bank of America в марте оценивал долю платящих пользователей в США примерно в 3%, а сентябрьское исследование Menlo показало, что около четверти взрослых используют ИИ ежедневно, причём половина из них за такие сервисы платит.

Сами ИИ-помощники, которых называют «агентами», берут на себя повседневные дела — бронируют поездки и столики, отменяют подписки, помогают с работой. Тормозит отрасль высокая стоимость работы ИИ. Успех сервисов вроде OpenAI Dots ещё не значит, что персональные ИИ-помощники переживают подъём.

Даже большое число подписчиков проблему не снимает: как пишут СМИ, современные ИИ-системы значительно дороже в обслуживании, чем обычные интернет-сервисы. Поэтому всё не так гладко, как может показаться на первый взгляд.