Смартфон нагревается, хотя вы даже им не пользуетесь: какие приложения стоит проверить

Если смартфон становится теплым во время игры, съемки видео или зарядки, это легко объяснить нагрузкой. Гораздо подозрительнее ситуация, когда телефон лежит на столе с выключенным экраном, но корпус продолжает нагреваться.

Причиной может быть приложение, которое активно работает в фоне. Одновременно с нагревом обычно быстрее расходуется и аккумулятор.

Начните со статистики батареи

На iPhone откройте раздел «Аккумулятор» и посмотрите активность приложений. На Android аналогичная статистика находится в настройках батареи, но расположение и названия пунктов зависят от производителя.

Ищите программу, которой почти не пользовались, но она показывает необычно высокую активность или расход энергии.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон теплый с выключенным экраном, я сразу проверяю статистику аккумулятора. Особенно подозрительно приложение, которое активно работало в фоне, хотя его давно не открывали».

Какие приложения проверить

В первую очередь внимание стоит обратить на навигаторы и другие программы с доступом к геолокации, облачные хранилища, мессенджеры, социальные сети и приложения для фитнес-браслетов или умных часов.

Например, облачный сервис может загружать большую коллекцию файлов, а навигационное приложение — продолжать использовать местоположение. После установки или обновления программа также иногда начинает вести себя необычно из-за ошибки.

Если конкретное приложение явно выделяется в статистике, сначала попробуйте обновить его и перезагрузить телефон. Ненужную программу можно удалить. Ограничивать фоновую работу всех приложений подряд не стоит — из-за этого могут перестать вовремя приходить уведомления или синхронизироваться данные.

Когда приложения ни при чем

Нагрев может возникать и из-за системного обновления, восстановления резервной копии или плохого сигнала мобильной сети. В последнем случае смартфон тратит больше энергии на поддержание соединения.

Если телефон остается горячим после перезагрузки и без заметной фоновой активности, быстро теряет заряд или самостоятельно выключается, стоит задуматься о диагностике. При вздутии аккумулятора или деформации корпуса устройство лучше прекратить использовать и показать специалисту.

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