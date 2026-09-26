Промышленность Татарстана прибавила 5,5% за восемь месяцев 2026 года

За восемь месяцев 2026 года промышленность Татарстана прибавила 5,5% к уровню того же периода 2025-го. Такие данные обнародовал Татарстанстат. Август отдельно тоже оказался в плюсе: год к году активность поднялась на 3,5%, а к июлю — сразу на 9%.

Драйверами роста статистики называют несколько направлений. Энергетический сектор прибавил 9,1%, обрабатывающие производства — 5,9%, добыча полезных ископаемых — 3,9%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, выросли на 4,1%.

Среди лидеров по темпам — мебельное производство, прибавившее 19,7%. Ремонт машин и оборудования показал 17,2%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — 12,0%. Также в плюсе обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (9,9%), прочие готовые изделия (4,8%), автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (4,1%), одежда (3,9%), бумага (0,4%), кокс и нефтепродукты (2,8%).

Не обошлось без падений. За восемь месяцев заметно просело производство лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии — минус 26,6%. Кожа и изделия из нее потеряли 22,4%, резиновые и пластмассовые изделия — 16,0%.

Август принес свои рекорды и антирекорды. Мебельная отрасль подскочила на 70,9%, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 35,2%, прочих готовых изделий — на 13,0%. Одновременно производство напитков упало на 43,0%, лекарств — на 41,9%, химических веществ и химических продуктов — на 24,8%, кожи и изделий из кожи — на 21,7%.