ИКИ РАН: Солнце остаётся в депрессии из-за спада вспышечной активности

Солнце уже несколько недель держится в необычно спокойном состоянии, и признаков быстрого выхода из него специалисты пока не наблюдают. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

О масштабах спада говорят цифры: за первые 25 дней сентября зарегистрировали только одну магнитную бурю. В августе подобные события отмечались на протяжении четырёх дней, а в марте — семи. Так первый месяц осени оказался заметно спокойнее предыдущих периодов.

«Солнце находится в депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из неё не видно», — говорится в сообщении. Главной причиной называют спад вспышечной активности звезды, однако однозначного объяснения происходящему у специалистов пока нет.

Похожее состояние фиксировали и в начале сентября: собственная активность Солнца и геомагнитная обстановка тогда держались на предельно низких значениях. Специалисты отмечали, что даже если бы из этой искры могло разгореться пламя, увидеть этот костёр всё равно не получилось бы.