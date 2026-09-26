Фонд «Закят» раздал казанцам пять тонн продуктов по программе гушр-садаки

Пять тонн продовольствия получили нуждающиеся жители Казани от благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского муфтията. Помощь досталась сотне малоимущих и многодетных семей, а также одиноким и пожилым горожанам.

К настоящему моменту фонд обеспечил 350 семей 17 тоннами продуктов. Эти запасы пожертвовали мусульмане Балтасинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Алексеевского и Мензелинского районов республики.

За время акции в «Закяте» рассчитывают раздать свыше 20 тонн овощей более чем 400 нуждающимся семьям.

В мечетях принимают овощи и фрукты: картофель, капусту, тыкву, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы. Собранное распределят среди малоимущих, уточнили в муфтияте.

Тем, кто хочет получить помощь в районах Татарстана, нужно обратиться в местные мухтасибаты, а в Казани — в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. В столице республики гушр не собирают, но раздают нуждающимся. Гушр — особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим десятую часть урожая за сезон. До революции 1917 года сбор гушр-садаки был у татар-мусульман обычной практикой, а теперь возвращается по инициативе главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова. В 2025 году мусульмане республики собрали более 1201 тонны гушра.