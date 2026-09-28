Смартфон долго ищет GPS и ошибается с местоположением: что проверить перед поездкой

Навигатор показывает вас на соседней улице, долго определяет направление движения или вообще несколько минут не может найти точное местоположение. В дороге такая проблема особенно неприятна, но неисправность GPS-модуля — далеко не единственная возможная причина.

Смартфон определяет координаты не только по спутникам. Ему также помогают мобильная сеть, Wi-Fi и другие данные, поэтому сначала стоит проверить несколько настроек.

Разрешите приложению точное местоположение

На Android и iPhone для отдельных приложений можно ограничивать точность геолокации. В таком режиме программа получает лишь приблизительное положение пользователя.

Откройте разрешения навигатора и убедитесь, что ему доступна точная геопозиция. Названия пунктов и расположение настроек отличаются в зависимости от системы и производителя смартфона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед поездкой я бы вышел на открытое место и сравнил положение в двух разных картах. Если обе ошибаются примерно одинаково, проблема, скорее всего, не в конкретном навигационном приложении».

В помещении GPS работает хуже

Спутниковому сигналу мешают стены, перекрытия и другие препятствия. Поэтому внутри здания, подземной парковки или тоннеля телефон может определять координаты медленнее или временно ошибаться.

Для проверки выйдите на улицу, откройте карту и подождите несколько минут. Если точность быстро восстановилась, смартфон, вероятно, исправен.

Проверьте интернет и энергосбережение

Для самого приема спутникового сигнала мобильный интернет не обязателен, но сетевые данные помогают телефону быстрее определить положение и нужны многим функциям онлайн-карт.

Также проверьте режим энергосбережения. На некоторых смартфонах он способен ограничивать работу приложений и геолокации в фоне. Перед длительной поездкой лучше заранее скачать офлайн-карты нужного района — они пригодятся при пропадании мобильной сети.

Если навигация ошибается на десятки или сотни метров даже под открытым небом, перезагрузите смартфон и установите доступные обновления системы. Если проблема появилась после падения или сохраняется во всех навигационных приложениях, потребуется диагностика устройства.

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