Слоны для древних людей: находка в Чили уточняет историю заселения Америки

На берегах чилийского озера Тагуа-Тагуа найдены доказательства того, что первые жители Южной Америки охотились на гигантских гомфотериев около 13 тысяч лет назад. Археологи обнаружили кости этих вымерших слоноподобных животных со следами разделки каменными орудиями.

Исследования в регионе ведутся последние два года. На останках мегафауны, помимо гомфотериев, были найдены следы порезов и обжига, свидетельствующие о приготовлении в пищу вымерших американских лошадей и оленей. Возраст орудий и костей составляет от 12 до 13 тысяч лет.

Эти данные дополняют карту ранних стоянок континента. Наиболее ранним памятником считается Монте-Верде в Чили (14,5 тыс. лет), также известны Уака-Приета в Перу и Арройо-Секо в Аргентине (около 14 тыс. лет).

Каталонский институт палеоэкологии человека (IPHES-CERCA), представивший результаты 24 сентября, назвал комплекс находок «уникальной записью» для Южной Америки. Изучение этих образцов позволит ученым понять, каким образом первые поселенцы взаимодействовали с мегафауной до ее полного исчезновения и как именно люди осваивали южную часть американского континента, сообщает "Самара Онлайн 24".