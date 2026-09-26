Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться

Фотографии вдруг стали менее четкими, детализация пропала, а вечерние кадры выглядят хуже, чем раньше. Первое желание — протереть камеры. Но если стекло чистое, причина может скрываться в настройках приложения.

Иногда параметры меняются после обновления системы, переключения режима съемки или случайного нажатия. Прежде чем подозревать поломку камеры, стоит проверить несколько вещей.

Проверьте разрешение и формат снимка

Некоторые смартфоны позволяют выбирать разрешение фотографии или отдельный режим съемки с максимальным количеством мегапикселей. После изменения настроек камера может работать в другом режиме, чем раньше.

При этом больше мегапикселей не всегда означает лучший кадр: ночью стандартный автоматический режим нередко дает более удачный результат. Для начала стоит вернуть обычные настройки камеры и сравнить фотографии при хорошем освещении.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я фотографирую один и тот же текст или предмет днем без зума. Если обычный снимок резкий, а качество падает только при увеличении или в определенном режиме, сама камера, скорее всего, еще способна снимать нормально».

Убедитесь, что не включен цифровой зум

Даже небольшое увеличение способно ухудшить детализацию, особенно если смартфон не переключается на отдельную камеру с оптическим приближением, а просто увеличивает часть изображения.

Верните масштаб к 1× и сделайте контрольный снимок. Заодно отключите фильтры, эффекты и необычные режимы, если они были включены.

Проверьте фокусировку

Нажмите на нужный объект на экране перед съемкой и посмотрите, сможет ли камера на нем сфокусироваться. Если изображение постоянно остается размытым даже при ярком свете, дело уже может быть не в настройках.

Иногда помогает перезапуск приложения камеры или самого смартфона. На Android также можно проверить наличие обновлений приложения камеры, если производитель распространяет их отдельно.

Если фотографии внезапно стали мутными после падения телефона, камера постоянно не может сфокусироваться или изображение заметно дрожит без причины, экспериментировать с настройками дальше бессмысленно. Возможна аппаратная неисправность камеры или системы стабилизации — тогда потребуется диагностика.

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