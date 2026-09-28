Технологии

Пользователь Reddit нашёл способ вызвать зависание iPhone в iOS 27

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пользователь Reddit под ником BigshotRider сообщил об ошибке в iOS 27, из-за которой iPhone может зависнуть. Свои слова он подкрепил видеозаписью с демонстрацией сбоя, об этом сообщает The Russian News.

На кадрах автор публикации перемещает виджет по рабочему столу и одновременно удерживает боковую кнопку смартфона. После нескольких таких действий картинка на экране начинает мерцать, а элементы разных экранов операционной системы накладываются друг на друга. Далее дисплей чернеет, и устройство, по словам автора записи, перестаёт откликаться на прикосновения и нажатия физических кнопок. Вернуть смартфон к работе удаётся принудительной перезагрузкой.

В исходной публикации говорится, что проблема может проявляться на устройствах Apple с iOS 27. Подтверждений того, что ошибка затрагивает все совместимые модели iPhone, пока нет, как нет и официальных комментариев Apple по поводу описанного сбоя.

Обсуждение записи на Reddit переросло в спор о стабильности мобильных операционных систем. Один участник раскритиковал разработчиков Apple, другой возразил, что серьёзные ошибки интерфейса в iOS встречаются редко. Эти высказывания остаются мнениями пользователей и не подтверждают распространённость сбоя. Ранее Apple сообщала, что после установки обновлений iOS часть системных процессов может ещё некоторое время идти в фоновом режиме, и смартфону требуется дополнительное время на их завершение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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