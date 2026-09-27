Ноутбук подключен к Wi-Fi, но пишет «без доступа к интернету»: 4 проверки перед перезагрузкой роутера

Значок Wi-Fi показывает нормальное соединение, но браузер не открывает ни одного сайта. Это не противоречие: ноутбук может успешно связаться с роутером, но сам роутер или компьютер при этом не получает доступ в интернет.

Не стоит сразу выдергивать питание роутера. Несколько быстрых проверок помогут понять, на какой стороне появилась проблема.

1. Проверьте интернет на телефоне

Возьмите смартфон, подключите его к той же сети Wi-Fi и попробуйте открыть несколько сайтов. Мобильный интернет на время проверки лучше отключить, иначе телефон может незаметно использовать его вместо Wi-Fi.

Если на смартфоне интернет тоже отсутствует, проблема, скорее всего, не ограничивается ноутбуком. Если телефон работает нормально, искать причину стоит на компьютере.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «При такой ошибке я первым делом проверяю ту же сеть на втором устройстве. Эта минута часто экономит гораздо больше времени: сразу становится понятно, нужно разбираться с ноутбуком или смотреть в сторону роутера и провайдера».

2. Откройте другой сайт

Иногда не работает конкретный ресурс, хотя интернет исправен. Попробуйте открыть несколько известных сайтов или запустить другой сервис, которому требуется подключение.

Если проблема возникает только на одном ресурсе, настройки Wi-Fi ноутбука здесь, скорее всего, ни при чем.

3. Отключите VPN

Если на компьютере включен VPN, временно отключите его. Недоступный VPN-сервер или сбой программы способен нарушить соединение, хотя подключение к самому Wi-Fi сохранится.

Также стоит проверить, не настроен ли на ноутбуке прокси-сервер, особенно если его параметры недавно менялись.

4. Переподключитесь к сети

Сначала просто отключите Wi-Fi на ноутбуке на несколько секунд и включите снова. Затем повторно выберите домашнюю сеть.

Удалять сохраненную сеть сразу не обязательно: после функции «Забыть сеть» придется заново вводить пароль.

Если остальные устройства тоже остались без интернета, только теперь имеет смысл перезагрузить роутер и проверить состояние подключения у провайдера. Если же проблема наблюдается исключительно на ноутбуке даже после переподключения, стоит проверить его сетевые настройки и обновления системы.

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