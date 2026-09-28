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Солод из 4500 года до н.э.: как варили пиво в древней Провадии-Солницате

Служба новостей Автор статьи
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В древнем поселении Провадия-Солницата на территории Болгарии найдены свидетельства пивоварения, которым около 6500 лет. В сгоревшем двухэтажном доме, датируемом 4500 годом до нашей эры, археологи обнаружили обугленные колосья полбы под перевернутыми керамическими чашами.

Анализ, проведенный палеоботаником Еленой Мариновой-Вольф, показал, что зерна успели прорасти. Это указывает на технологию производства солода: пшеницу намеренно замачивали на несколько дней, чтобы запустить процесс проращивания, необходимый для приготовления пива.

Если гипотеза исследователей верна, находка станет самым ранним доказательством пивоварения в Болгарии и одним из первых в масштабах всей Европы. Предполагается, что напиток имел сакральное значение и использовался в ритуальных целях.

Сама Провадия-Солницата была процветающим центром. Поселение располагалось у богатых соляных источников. Торговля солью приносила местному сообществу огромные богатства, для защиты которых были возведены массивные каменные стены.

Напомним, что текущий сезон засухи на Дунае уже обнажил другие исторические слои Болгарии: из воды показались останки мамонтов, руины римских мостов и военная техника времен Второй мировой войны.

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