Экран телефона стал сам уменьшать яркость: почему ползунок не помогает вернуть ее обратно

Вы выкручиваете яркость почти на максимум, но экран все равно выглядит тусклым. Иногда через несколько минут изображение становится еще темнее, хотя положение ползунка вообще не изменилось.

Так смартфон может реагировать на освещение, нагрев и некоторые системные настройки. Поэтому проблема далеко не всегда связана с неисправностью дисплея.

Проверьте автоматическую яркость

Большинство смартфонов умеют самостоятельно менять яркость по показаниям датчика освещения. На Android функция обычно называется «Адаптивная яркость» или «Автояркость», но название зависит от производителя. На iPhone настройка «Автояркость» находится среди параметров дисплея в разделе универсального доступа.

Для проверки функцию можно временно отключить и посмотреть, перестанет ли экран менять яркость самостоятельно.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если яркость ведет себя странно, сначала протираю верхнюю часть экрана и проверяю защитное стекло. Грязь или неудачно установленная защита могут мешать датчикам корректно оценивать освещение».

Телефон может специально затемнять экран

Одна из частых причин — перегрев. Например, смартфон долго работает как навигатор под солнцем, одновременно заряжается или запущена тяжелая игра. Чтобы снизить температуру, система может ограничить максимальную яркость дисплея.

В такой ситуации передвижение ползунка до максимума не обязательно сделает экран заметно ярче. Лучше прекратить нагрузку, отключить зарядку и дать устройству остыть естественным образом. Класть его в холодильник или морозильную камеру нельзя.

Проверьте режим энергосбережения

Некоторые смартфоны ограничивают яркость или другие параметры экрана при включенном энергосбережении. Поэтому стоит проверить, не активировался ли такой режим автоматически после снижения уровня заряда.

Также причиной могут быть дополнительные функции экрана, связанные с комфортом для глаз или изменением цветовой температуры. Названия и возможности таких режимов различаются у разных производителей.

Если дисплей остается необычно тусклым даже на холодном телефоне при отключенной автояркости и энергосбережении, перезагрузите устройство. Если ситуация не меняется или экран начал мерцать, появились пятна и другие дефекты изображения, потребуется диагностика.

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