Технологии

Впервые в системе управления «Союза-5» применили процессор «Эльбрус»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Российский восьмиядерный процессор «Эльбрус» впервые задействовали в системе управления ракеты-носителя «Союз-5». Об этом журналистам рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Заменой импортных комплектующих разработчики не ограничились: аппаратную часть специалистам пришлось создать самостоятельно и написать для неё необходимое программное обеспечение. Переход на новую платформу, по его словам, дал снижение энергопотребления и рост скорости передачи данных.

«Успешность пуска стала ярким подтверждением правильности выбранного пути», — подчеркнул Баканов. Первый испытательный старт «Союза-5» состоялся 30 апреля 2026 года с Байконура: обе ступени отработали штатно, после чего габаритно-массовый макет вышел на заданную суборбитальную траекторию.

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