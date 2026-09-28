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Портрет из Марокко: как выглядел сапиенс 315 тысяч лет назад по версии ученых

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Ученые представили цифровую реконструкцию лица древнейшего Homo sapiens, жившего 315 тысяч лет назад в Марокко. Визуализация создана на основе черепа Irhoud 1 из пещеры Джебель-Ирхуд. Результаты опубликованы в журнале Heritage.

Поскольку череп был фрагментирован, исследователям пришлось создать составную модель, дополнив ее элементами других находок из той же пещеры. Для восстановления внешности специалисты наложили на 3D-модель данные о мягких тканях. Авторы подчеркивают, что это анатомически достоверное приближение, а не фотография конкретного человека.

Опубликовано два изображения. Первое — научное, в нейтральных серых тонах без волос, демонстрирующее только костную структуру. Второе — цветная версия с гипотетическими оттенками кожи, прической и бородой, которые невозможно подтвердить археологически.

Открытие останков в Джебель-Ирхуде, детально описанное в 2024 году специалистами Института Макса Планка, изменило хронологию эволюции. До этого считалось, что Homo sapiens появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Новая датировка в 315 тысяч лет доказывает, что наш вид формировался гораздо раньше. Генетические данные о расхождении линий человека и неандертальца (до 500 тыс. лет назад) указывают на то, что находка в Марокко может быть лишь началом в череде открытий древнейших предков, сообщает "Самара Онлайн 24".

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