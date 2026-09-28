Технологии

Филолог Двинятин: нейросети меняют русский язык и значение слов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Нейросети меняют русский язык: в речи появляются новые слова, а у привычных слов возникают дополнительные значения. Об этом на V Молодежном форуме «Культурный код – 2026» 23 сентября в СПбГУ рассказал филолог-русист, доцент СПбГУ Федор Двинятин.

Термины «нейросеть» и «ИИ» вошли в обиход вместе с распространением новых технологий. Отдельный пример — глагол «галлюцинировать»: в контексте нейросетей так называют случаи, когда модель генерирует информацию вместо точного ответа. Об этом Двинятин говорил в интервью «Науке Mail» 28 сентября.

Для тех, кто работает с алгоритмами, такая лексика давно стала обыденной. Сам филолог использует различные алгоритмы в филологическом анализе, поэтому термины, связанные с искусственным интеллектом, прочно вошли в его профессиональный лексикон. При этом ученый отметил: понять, насколько слово новое, бывает сложно — некоторые выражения кажутся недавними, хотя используются уже несколько лет.

Изменения под воздействием искусственного интеллекта идут постепенно. Часть новой лексики со временем переходит в повседневную речь, другая остается профессиональными терминами. Ученые утверждают, что научились предсказывать изменения в речи, а филолог-лингвист-компаративист Алена Попова 15 сентября назвала причины разного отношения поколений к новым словам: «кринж», «рофл», «инфа» и «имба» вызывают недовольство у части россиян не из-за звучания, а из-за ощущения чуждости и непонимания. Материал публикуют «Известия».

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