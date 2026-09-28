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В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Анастасия Шарова Автор статьи
25 сентября в казанском кинотеатре «Киномакс» в...

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25 сентября в казанском кинотеатре «Киномакс» в торгово-развлекательном центре «Казань Молл» прошел специальный предпремьерный показ приключенческой картины «Битва моторов». Одними из первых фильм увидели жители столицы Татарстана и представители СМИ.

Картину представили сыгравшие главные роли Юра Борисов и Иван Янковский. Вместе с актерами на встречу со зрителями приехали режиссер Илья Маланин и продюсер Петр Ануров. Для предпремьерного показа были задействованы три зала. Сеансы начинались в 17:30, 17:40 и 17:50, причем билетов на них перед мероприятием уже не оставалось.

Это первый показ нашего фильма, который мы любим всем сердцем. Нам очень важно, что мы представляем его именно в Казани — я здесь за последние полгода второй раз и всегда очень радуюсь тому, как вы нас принимаете. Картина для нас безумно важная, мы все делали ее в большой любви — к кино и друг к другу. И вы первые, с кем мы этим фильмом делимся, - говорит Иван Янковский.

После просмотра создатели и актеры встретились с публикой и ответили на вопросы из зала. Авторы проекта впервые посмотрели готовую картину вместе со зрителями.

«Битва моторов» рассказывает историю создания автомобиля «Руссо-Балт». Действие начинается в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель, которого играет Иван Янковский, объединяется с инженером Дмитрием Бондаревым в исполнении Юры Борисова. Вместе с единомышленниками герои занимаются разработкой машины.

Общероссийский прокат фильма стартует 8 октября 2026 года. Режиссером картины выступил Илья Маланин, а среди исполнителей главных ролей — Иван Янковский и Юра Борисов.

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