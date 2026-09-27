Технологии

Мобильный интернет работает, но некоторые приложения ничего не загружают: что проверить в настройках

Дима Кошкин Автор статьи
Почему отдельные приложения не работают через м...

ПроКазань

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Браузер без проблем открывает сайты, сообщения приходят, но одно или несколько приложений упорно показывают ошибку соединения. Перезагружать роутер в такой ситуации бессмысленно: проблема возникает именно при использовании мобильной сети.

Нередко причина находится в настройках самого смартфона. Система может разрешать приложению работать через Wi-Fi, но ограничивать передачу данных через мобильную сеть.

Проверьте доступ приложения к мобильному интернету

На iPhone откройте настройки сотовой связи и найдите нужную программу в списке. Для нее должна быть разрешена передача сотовых данных.

На Android похожие параметры обычно находятся в настройках приложения или разделах, связанных с использованием мобильных данных. Названия меню различаются у Samsung, Xiaomi и других производителей.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самая простая проверка — открыть проблемное приложение сначала через Wi-Fi, а затем отключить Wi-Fi и повторить попытку через мобильную сеть. Если сбой появляется только во втором случае, круг причин сразу становится гораздо уже».

Отключите экономию трафика для проверки

Режим экономии мобильных данных способен ограничивать фоновую активность приложений. Особенно это заметно у программ, которым нужно постоянно обновлять информацию или синхронизировать данные.

Временно отключите экономию трафика и снова откройте приложение. Если оно заработало, проверьте, можно ли разрешить ему передачу данных без ограничений, не отключая экономию для остальных программ.

Проверьте VPN

Если на телефоне используется VPN, временно отключите его и повторите загрузку. Сбой соединения с VPN-сервером или особенности маршрутизации иногда приводят к ситуации, когда одни сервисы открываются, а другие — нет.

Также стоит проверить, работает ли проблемное приложение у других пользователей: причиной может оказаться временный сбой самого сервиса.

Если через мобильную сеть перестали работать сразу многие приложения и сайты, включите на несколько секунд авиарежим и перезагрузите смартфон. Сбрасывать сетевые настройки стоит только после более простых проверок: такой сброс может удалить сохраненные параметры подключений, включая известные Wi-Fi-сети.

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