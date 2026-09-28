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Древние аргиллиты из Австралии подтвердили зависимость жизни от кислорода

Служба новостей Автор статьи
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Более двенадцати тысяч микроскопических окаменелостей, извлеченных из кернов северной Австралии, помогли доказать, что сложная жизнь не могла развиваться без кислорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Образцы аргиллита — затвердевшего ила со дна древнего моря возрастом более 1,5 миллиарда лет — были подняты с глубины в сотни метров. Долгое время эти керны, извлеченные при поиске полезных ископаемых, хранились на открытом складе в Дарвине.

В породах обнаружены остатки одноклеточных эукариот — организмов с ядром, которые стали прародителями всего животного и растительного мира. Их появление связано с симбиозом как минимум двух микроорганизмов: археи и бактерии. Древнейшие эукариоты в Австралии датируются 1,75 миллиарда лет.

Ученые растворили горную породу, чтобы выделить органику, и проанализировали химический состав слоев. Исследование показало четкую закономерность: ископаемые эукариоты обитали только в насыщенных кислородом водах древнего моря. Там, где кислорода не хватало, существовали лишь простые прокариоты. Это подтверждает, что уже 1,7–1,4 миллиарда лет назад сложная клетка зависела от этого газа.

Результаты, о которых также пишет The Conversation, открывают новые возможности для изучения происхождения жизни. Исследователи намерены продолжить анализ микрофоссилий, чтобы детализировать этапы развития биосферы Земли, сообщает "Самара Онлайн 24".

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