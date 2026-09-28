Древние аргиллиты из Австралии подтвердили зависимость жизни от кислорода
Более двенадцати тысяч микроскопических окаменелостей, извлеченных из кернов северной Австралии, помогли доказать, что сложная жизнь не могла развиваться без кислорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Образцы аргиллита — затвердевшего ила со дна древнего моря возрастом более 1,5 миллиарда лет — были подняты с глубины в сотни метров. Долгое время эти керны, извлеченные при поиске полезных ископаемых, хранились на открытом складе в Дарвине.
В породах обнаружены остатки одноклеточных эукариот — организмов с ядром, которые стали прародителями всего животного и растительного мира. Их появление связано с симбиозом как минимум двух микроорганизмов: археи и бактерии. Древнейшие эукариоты в Австралии датируются 1,75 миллиарда лет.
Ученые растворили горную породу, чтобы выделить органику, и проанализировали химический состав слоев. Исследование показало четкую закономерность: ископаемые эукариоты обитали только в насыщенных кислородом водах древнего моря. Там, где кислорода не хватало, существовали лишь простые прокариоты. Это подтверждает, что уже 1,7–1,4 миллиарда лет назад сложная клетка зависела от этого газа.
Результаты, о которых также пишет The Conversation, открывают новые возможности для изучения происхождения жизни. Исследователи намерены продолжить анализ микрофоссилий, чтобы детализировать этапы развития биосферы Земли, сообщает "Самара Онлайн 24".
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