МФО продали коллекторам долги россиян на 43 млрд рублей за квартал

Во II квартале 2026 года микрофинансовые организации уступили коллекторам задолженность граждан на 43 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем кварталом ранее, сообщили 28 сентября «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Продажи стали чаще приходиться на более ранние стадии просрочки, а иногда долг передают еще до ее наступления. Дисконт при продаже вырос с 64% до 80%: иными словами, за каждый рубль номинального долга коллекторы платят около 20 копеек.

Главной причиной роста продаж стало ухудшение качества займов, отмечает международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год увеличилась с 29% до 35%, и именно это заставляет МФО быстрее избавляться от проблемных активов.

Влияют на ситуацию и высокие ставки, ограничения на выдачу новых займов закредитованным клиентам, а также ужесточение регулирования. Заемщикам это означает более активную работу коллекторов, а договариваться о реструктуризации придется самостоятельно. Ранее, 21 сентября, стало известно, что российские банки обяжут учитывать задолженность граждан по алиментам, услугам ЖКХ и иным имущественным обязательствам при расчете показателя долговой нагрузки заемщика.