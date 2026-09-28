Технологии

У Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra зависает видео в YouTube

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Владельцы складных смартфонов Samsung столкнулись со сбоем при просмотре YouTube. Если выйти из приложения и снова открыть ролик, картинка иногда замирает, а звук при этом продолжает идти.

Чаще всего о неполадке пишут владельцы Galaxy Z Fold 8 Ultra. По данным обсуждения на корейском форуме Samsung, на которое ссылаются СМИ, за последние несколько недель с проблемой столкнулись около десятка пользователей. Возникает ошибка не всегда.

Похожие жалобы появились у владельцев Galaxy Z Fold 8 и Galaxy S26 Ultra. О сбое также сообщают пользователи Reddit.

Об этом рассказывает издание Ferra. На момент написания материала ни Samsung, ни YouTube официально не подтвердили ошибку и не сообщили, как её устранить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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