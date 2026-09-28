В записях Ньютона нашли расчет даты конца света

Среди рукописей Исаака Ньютона сохранились записи, посвященные возможному будущему человечества. В них ученый пытался определить сроки событий, описанных в библейских пророчествах.

Для своих расчетов Ньютон обращался к книге пророка Даниила. По словам исследователя творчества ученого Стивена Снобелена, такие записи сложно понять без знания Библии и древней истории.

Ньютон изучал упоминание о царстве, которое должно было «пожирать землю», и связывал начало исторического периода с коронацией Карла Великого в 800 году.

Согласно его расчетам, после этого должно было пройти 1260 лет. В результате получался 2060 год, который Ньютон связывал с возможным завершением определенного библейского периода.

При этом физик относился к подобным выводам осторожно и не публиковал их как научную теорию. Его рассуждения были основаны на трактовке религиозных текстов и математических подсчетах, сообщает Кулик.