Новости Казани

Футболисты сборной пожаловались на качество поля в Казани перед матчем с Ираном

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Футболисты сборной России остались недовольны качеством газона на «Ак Барс Арене» в Казани. Именно здесь во вторник, 29 сентября, команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана. О состоянии поля рассказали сами игроки — сразу после тренировки на стадионе.

Полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», назвал арену хорошим стадионом, но к покрытию у него есть претензии: по словам футболиста, газон «не самого лучшего качества». При этом Головин предположил, что состояние поля не скажется на самой игре.

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов после занятия вышел весь в грязи. Он объяснил, что такое случается, когда поле не в лучшем состоянии и травы на нем мало. «Было видно достаточно много земли, местами трава довольно редкая. Вратарскую зону сегодня тоже немного разбили. Посмотрим, в каком состоянии поле будет завтра», — добавил голкипер.

Встреча начнется в 19:00. Для Казани это первый матч российской национальной команды с октября 2021 года. Всего же сборная России выйдет на поле в столице Татарстана в пятый раз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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